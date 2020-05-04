«الجناينى» يكشف تفاصيل سيناريو عودة الدورى وسط أزمة كورونا

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن عودة الدوري هو قرار الدولة، والاتحاد مستعد فور صدور القرار باستئناف الدوري.وأضاف "الجنايني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "توجد اشتراطات معينة، وتتم بالتنسيق مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، والفيفا، بمجرد ما هيقولوا لنا دوسوا الزرار إحنا جاهزين".وبالنسبة للدوري المصري، قال "الجنايني": "بدأنا المسابقة بشروط معينة يجب أن نكملها، وهناك سيناريوهات كثيرة جدًا نحضرها، فيروس كورونا وضع العالم أجمع في وضع غريب وفي كل دول العالم ويتعرضون لهذه الأزمة".وعلق على خطاب الاتحاد الإفريقي، قائلًا: "ننتظر قرار الدولة أولًا في استئناف النشاط، ويمكن الرد عليه 15 مايو".وعن إمكانية خوض المباريات في عدد من المدن، قال "الجنايني": "أعددنا سيناريو فني مثل بطولة كأس أمم إفريقيا، وتكون هناك مجموعة في السويس والقاهرة والإسكندرية، وستقام في مدن محدودة، علينا أن ننسى موضوع مباريات الذهاب والعودة على الأرض وخارج الديار، وهذه الملاعب يجب أن يتوفر فيها أشياء معينة، ويكون بجانبها فنادق وملاعب تدريب وتسعى الكم المتواجد من الفرق ونغلق عليهم هذه الفترة كلها ولا يوجد دخول أو خروج، إلا وقت المباريات والمعسكرات، وهذا السبيل الوحيد الذي نتحدث من خلاله".