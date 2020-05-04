محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال صيانة كوبرى 14 مايو بسموحة (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، الأعمال النهائية لصيانة وإعادة تأهيل كوبري ١٤ مايو بسموحة، والتي من المقرر الانتهاء منه خلال ٤٨ ساعة، وذلك بعد فترة أعمال ترميم للكوبري بالكامل دامت لمدة ٦ أشهر بتكلفة إجمالية ٧ ملايين جنيه، وتتم الأعمال باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمشروع للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء مهندس مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع للجهاز المركزي للتعمير.وتابع المحافظ أعمال إعادة تأهيل وتطوير أسفلت سطح الكوبري، بعد إزالة التالف بالكامل، مشيدًا بعمل جميع المهندسين والمهندسات والعاملين بالمشروع في أوقات الحظر وحتى الساعات الأولى من الفجر، والتزامهم بالمعايير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد الأعمال التي تم الانتهاء منها والتي تتمثل في ترميم ومعالجة كمرات الكوبري نتيجة اصطدام الشاحنات وسيارات النقل الثقيل بجسم الكوبري من الأسفل، وترميم ومعالجة البلاطات الخرسانية بالكوبري نتيجة رشح المياه، وكذا عمل استعواض للحديد المتآكل باستخدام الخرسانة المقذوفة "شوت كريت"، فضلًا عن دهان الكوبري بالكامل والأعمدة والكتل الخرسانية بمواد عازله.