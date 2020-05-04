تعليق المتحدث العسكرى على مسلسل «الاختيار» (فيديو)

علق العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، على مسلسل "الاختيار" الذى يتناول قصة البطل أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017.وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن الأعمال الدرامية من أسرع الوسائل التي تصل للمواطنين.وتابع: "المسلسل يمثل رموز القوات المسلحة ويجسد الشهداء الذين يضحو بأراحهم.. والأهالى يشاهدون العمل الدرامى، وكل واحد يرى ابن من أبنائه كان في هذا المكان وبيعمل إيه.. الأعمال الدرامية تصل بسرعة للناس".وواصل قائلًا: "ربنا يحفظ الشعب المصرى ووطنا من الإرهاب ومن جائحة كورونا".