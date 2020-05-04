بعد بث أول صلاة للعشاء والتراويح.. وزير الأوقاف يوجه تحية للشعب المصرى

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحية للشعب المصري، بعد نجاح عملية بث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص.وقال وزير الأوقاف، تحية لوعي الشعب المصري العظيم، بعد أن تم نقل صلاة التراويح عبر إذاعة القرآن الكريم من مسجد سيدنا عمرو بن العاص.وأضاف في بيان له، تمت عملية النقل بالضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف، وبمنتهى الالتزام من الجميع، مع شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم في نجاح هذا النقل.وبدأت وزارة الأوقاف، بث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، مساء الأحد، على أن يتم ذلك يوميا في رمضان، ويؤم المصلين أحد كبار القراء المعتمدين، وخلفه إمام المسجد واثنين فقط من العاملين.