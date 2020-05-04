"الفكر الإسلامى" يدعو المصريين للتمسك بروح أبطال العاشر من رمضان

أكد ملتقى الفكر الإسلامي أن، رمضان هو شهر الانتصارات الكبرى للمسلمين، داعيًا الشعب المصري للتمسك بروح نصر "العاشر من رمضان" ومساندة القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد عناصر الجماعات التكفيرية والإرهاب والظلام.جاء ذلك في إطار الحلقة العاشرة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى لشئون الإسلامية تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام؛ لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتي أقيمت تحت عنوان: "رمضان شهر الانتصارات"، وشارك فيها كلًا من: الدكتور طارق عبد الوهاب وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والإعلامي تامر عقل المذيع بقناة النيل الثقافية.وفي البداية أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، أن شهر رمضان عظمت فيه انتصارات المسلمين الكبرى، وعندما يذكر الانتصار في رمضان، ينصرف الذهن مباشرة إلى الانتصارات العسكرية التي حققها المسلمين في هذا الشهر الفضيل، من يوم بدر إلى فتح مكة إلى عين جالوت إلى حرب العاشر من رمضان، وغيرها من الملاحم الإيمانية التي كتب الله فيها النصر المؤزر لعباده المؤمنين نتيجة القوة الإيمانية والتربية الروحية والسلوكية التي يتعلمها ويتدرب عليها المسلمون في عباداتهم.وطالب عبد الوهاب الشعب المصري بمساندة القوات المسلحة والشرطة في حربهما الضروس ضد قوى الشر والظلام والإرهاب والعناصر التكفيرية الخائنة لدينها ووطنها، مؤكدًا أن النصر سيكون حليفًا للقوات المسلحة والشرطة، وقال "إننا منصورون بإذن الله تعالى؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لأصحابه: " إَذَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِصْرَ فَاتَّخِذُوا فِيهَا جُنْدا كَثِيفا، فَذَلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ ".وقال عبد الوهاب إن، انتصار الإنسان على نفسه وشيطانه في شهر رمضان يتحقق من خلال امتناع الصائم عن الطعام والشراب والشهوة، داعيًا إلى تطبيق منظومة السلوك الرمضاني في التقرب إلى الله قولًا وفعلًا ومعاملة، لافتا إلى أن الانتصار الحقيقي هو التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، حيث يعد شهر رمضان مدرسة الأخلاق ومن ثم جاء التوجيه النبوي: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَجْهَلْ وَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ).وفي كلمته أكد الشيخ محمود الأبيدي أن رمضان هو شهر الصبر، والصبر أساس الانتصارات جميعها حيث قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): "وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ "، فمعركة بدر الكبرى، وفتح مكة كانتا في رمضان، فبعد أن أُخرج الرسول (صلى الله عليه وسلم ) من مكة لم تمر ثمان سنوات إلا وعاد إليها منتصرًا في شهر رمضان الكريم، موضحا أنه إذا كان رمضان هو شهر التقوى والصيام وشهر الصبر وتلاوة القرآن وشهر النفقة والإحسان، فهو أيضا شهر العمل واتقانه.وأكد الأبيدي أن، للنصر أسبابا لا يتحقق إلا بها، ومن عوامل القوة التي تساعد على النصر: الإيمان الصادق، والعمل الصالح، والصبر والثبات، وتحمل المسئولية مع صدق الأخذ بالأسباب والتوكل على الله (عز وجل)، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ }، فإذا تحققت الأسباب تحقق النصر بإذن الله تعالى.وأشار الأبيدي إلى بعض الانتصارات العسكرية وربطها بواقعنا المعاصر ففي يوم بدر خاض المسلمون أول معركة فرق الله (جل وعلا) فيها بين الحق والباطل في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة، وتوالت الأحداث فجاء فتح مكة وهو الفتح الأعظم في حياة الأمة الإسلامية، ثم معركة عين جالوت ومعركة القادسية وغيرها، وفي عصرنا الحاضر كان انتصار العاشر من رمضان أعظم ملحمة في التاريخ لخير أجناد الأرض، والتي أعادت لمصر وللوطن العربي والإسلامي مشاعر العزة والكرامة، وانتصرنا بفضل الله تبارك وتعالى، محذرا المصريين من الوقوع في شراك الشائعات التي تروج لها جماعات الارهاب، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي يقوم به العاملين في المجال الصحي والطبي لمنع انتشار كورونا الذي غزا العالم أجمع.