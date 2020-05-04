ترامب: لقاح فيروس كورونا سيكون متاحًا بحلول نهاية 2020

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحًا بحلول نهاية عام 2020.و قال ترامب لفوكس نيوز: «نحن واثقون جدًا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام»، وأشار أيضًا إلى أنه سوف يدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.