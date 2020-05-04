البرازيل تتخطى الـ 100 ألف إصابة و7 آلاف وفاة بكورونا

تجاوزت البرازيل عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من بينها 7025 وفاة، رغم أن الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقة بالكامل.وبات البلد الذي يقطنه 210 ملايين ساكن في المرتبة التاسعة عالميا من ناحية عدد الإصابات (101.147)، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة، لكنّه موجود في المرتبة السابعة من ناحية الوفيات، متجاوزا ألمانيا، وسجل خلال 24 ساعة 275 وفاة جديدة.ويعتبر كثير من المختصين أن عدد الإصابات الرسمية أقلّ 15 مرة من الأرقام الحقيقية، اذ لا يتم فحص سوى المرضى الذين يعانون وضعا حرجا.وتعيش ولايات برازيلية عدة وضعا صعبا مع عجز المستشفيات عن استيعاب مزيد من المرضى، في حين لا يزال البلد الأكبر في أمريكا اللاتينية بعيدا عن بلوغ ذروة الوباء.ومع ذلك، يقلّل الرئيس اليميني المتشدد جايير بولسونارو باستمرار من حجم الجائحة، وينتقد تدابير الحجر التي فرضها أغلب حكام الولايات.