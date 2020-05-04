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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الهجرة: أولوية العودة للمصريين بالخليج فى المرحلة المقبلة

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:39 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين بالخارج وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق.

وأكدت وزيرة الهجرة في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن اللجنة ضمت ضمن خطتها في المرحلة الجديدة المقبلة لعودة المصريين بالخارج عددا من الشرائح وهي المصريين العالقين بالخارج منها: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.

وبعثت السفيرة رسالة طمئنة لكافة المصريين بدول الخليج خاصة المصريين بدولة الكويت الشقيقة، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للمصريين بهذه المنطقة، وقد شهدت الفترة القليلة الماضية حصر كافة المطالب والاستغاثات للحالات الراغبة في العودة لمصر والعمل على وضع خطة محكمة لعودة أكبر عدد ممكن من شرائح العالقين والحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لا تفرق بين المصريين بالخارج فالكل سواء، لكن لابد علينا أن نراعي مواقف كافة العالقين في كل دول العالم دون استثناء، فإن الوضع الحالي يحتم علينا النظر لكافة معطيات ومستجدات الموقف الخارجي والداخلي، في ظل هذه الظروف الطارئة التي تتطلب منا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب حتى نعبر هذه المرحلة.

كما أشارت لمروجي بعض الشائعات التي تريد النيل من الدولة المصرية في الوقت الحالي واستغلال الوضع لأمور بعينها، لكننا مستمرون في العمل على عودة كل من يتطلب الأمر عودته، كما نتلقى ببالغ الاهتمام كافة الاستغاثات والمطالب للمصريين بالخارج في كل دول العالم، وبالفعل الطائرات المصرية المخصصة لنقل المصريين بالخارج وصلت لأبعد نقاط في العالم حتى تعود بمصريين عالقين دون النظر لأي اعتبارات سوى سلامة المواطن المصري.

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