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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الأحياء إلكترونيًا.. اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:55 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20202019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

ويؤدي الطلاب الامتحانات من المنازل، بسبب الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويمكن للطالب الدخول على الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل في أي وقت خلال الفترة المخصصة للمحافظة التابع لها على أن يحتسب وقت الامتحان من بداية دخوله.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

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