الرئيس الجزائرى يشارك فى قمة دول عدم الانحياز.. غدا

يشارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الإثنين، في قمة دول عدم الانحياز التي تعقد بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه "يشارك اليوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بواسطة تقنية للاتصال المرئي عن بعد في قمة دول عدم الانحياز المخصصة لبحث سبل التنسيق والتعاون من أجل التصدي لتفشي جائحة كرورنا فيروس في العالم".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.