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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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المتحدث العسكرى: مستعدون لكافة سيناريوهات كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:48 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى، استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا.

وقال الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"،: "نتمنى من الله أن يحفظ مصر من هذه الفيروس الذى يهدد العالم بالكامل.. ونقوم بواجبنا ودورنا تجاه الدولة والمواطنين حيث يتم تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين فى معظم المحافظات المصرية، مع توزيع الماسكات الطبية على المواطنين".

وأضاف:"واخدين إجراءاتنا ومستعدون لجميع السيناريوهات المختلفة التي لا نتمنى الوصول لها، من توزيع مركبات خاصة بالقوات المسلحة لإجراءات التعقيم ونقل المواطنين لأماكن المستشفيات ورفع درجات استعداد القوات المسلحة وتحديد مستشفيات للعزل الطبي ومستشفيات أخرى، وتعبئة حصص غذائية لإعاشة أكثر من مليون فرد لمدة 3 أشهر".

وتابع: "توفير سلع غذائية وتوفير مواد تعقيم ومطهرة وإنتاج ماسكات طبية بمعدل 100 ألف ماسك في اليوم مع مضاعفة هذا الرقم".

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