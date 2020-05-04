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سياسي

توزيع 750 شنطة مواد غذائية على الأولى بالرعاية وأسر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:53 ص
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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وزع حزب مستقبل وطن، مساء الأحد، ولليوم الثانى علي التوالي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية لأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.

أكد محمد علي عبد الغني أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أنه تم توزيع 750 شنطة تحتوي على مواد تموينية وسلع غذائية على الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا والحالات الإنسانية والمرضية وأسر العمالة غير المنتظمة في 5 قري بمركز الداخلة، تزامنًا مع شهر رمضان المعظم.

أضاف محمد، أنه جرى توزيع الشنط الرمضانية من خلال كوادر وشباب الحزب بمركز الداخلة، في قرى (بدخلو - عزب القصر - القصر - الموهوب - غرب الموهوب)، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، وزعت مساء أمس السبت، 750 شنطة رمضانية في 11 قرية بمركز الداخلة.

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