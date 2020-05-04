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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كنا فى سجون».. البرتغاليون يستمتعون بتخفيف قيود كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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خفّضت البرتغال حالة الطوارئ في البلاد، في حين دفعت أجواء الربيع المشمسة الناس للخروج، وبلغ معدل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد أدنى مستوى له منذ بدء تفشي الوباء.

وقال رودريجو جارسيا (40 عاما) بحماس، وهو خارج في نزهة إلى نهر تاجة في لشبونة بصحبة زوجته وابنيه وكلبه، "الأمر يشبه الخروج من السجن. خرجنا هنا وهناك لكن مع انتهاء حالة الطوارئ نشعر بحرية أكبر".

فبعد حالة طوارئ استمرت ستة أسابيع كان الناس يُشجعون فيها على التزام منازلهم باستثناء الخروج للتريض لفترة وجيزة، كما أغلقت فيها معظم الخدمات غير الأساسية، تبدأ اعتبارا من غد الإثنين خطة
من ثلاث مراحل لإعادة الفتح.

وجعل إغواء ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية وعيد الأم، بعض الناس يخرجون إلى الشواطئ والمتنزهات قبل ذلك بثقة عالية وعلى الواجهة البحرية للشبونة خرج عشاق رياضة العدو وراكبو
الدراجات بكثرة.

والشواطئ ما زالت مغلقة باستثناء أمام الرياضات المائية والتدريب غير أنه مع تخفيف قيود كورونا فإن قضاء الوقت في المتنزهات لم يعد ممنوعا بشكل صارم ومع ذلك كان لضباط الشرطة وجود لحث الناس على الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت الضابطة صوفيا جوردينيو بينما كانت تتحدث لمجموعات تتنزه في حديقة بلشبونة عن الإجراءات الجديدة "الوضع الحالي يعني أن عليك أن تلزم بيتك لأطول فترة ممكنة بالنسبة لك، لو أراد الناس الجلوس في الشمس لبعض الوقت، لا مشكلة، لكننا نطلب منهم أن يتحركوا ليتسنى لآخرين المجيء دون حدوث تزاحم".

وسجلت البرتغال 25282 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى بزيادة 0.4 في المئة عن اليوم السابق و1043 حالة وفاة بين سكانها الذين يقدر عددهم بنحو عشرة ملايين نسمة.

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