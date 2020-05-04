المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن معظم الإرهابيين الذين تم تصفيتهم في العملية الأخيرة هم مصريون، مشيرا إلى وجود جنسيات أخرى، لكن من غير المفضل الكشف عنها.وردا على سؤال لما لا ينتهي الإرهاب في سيناء، قال "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا أحد يمكنه القضاء على الإرهاب 100%، الإرهاب ظاهرة دولية، وتوجد جهات تموله وتدعمه، ونحن وصلنا لتدمير البنية التحتية، وفرض السيطرة".وأردف: "الإرهاب متواجد في بعض المناطق في شمال سيناء، وليس شبه الجزيرة كاملة، والحياة عادت لطبيعتها بشكل شبه كامل".ولفت إلى أن بعض العناصر تحاول استعادة نشاطها، لكن القوات المسلحة مع الشرطة المدنية تتصدى لهم، بناء على معلومات القوات المسلحة أو معلومات ترد للأمن الوطني.