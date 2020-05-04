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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العليا للفيروسات»: فتح الأسواق سيكون له ثمن

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:09 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي: إنه خلال أربع أسابيع زادت أرقام الإصابات إلى ستة أضعاف تقريبًا، متابعًا:"إحنا داخلين على المرحلة الرابعة وهي مرحلة انتشار الفيروس مجتمعيًا".

وأضاف عضو العليا للفيروسات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، مساء الأحد، أن فتح الأسواق سيكون له ثمن الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي معظم دول العالم للانفتاح والعمل مع أزمة كورونا.

وشدد عضو اللجنة العليا للفيروسات، على ضرورة ارتداء الكمامة، مؤكدًا أنها من الأشياء المهمة لمنع انتشار فيروس كورونا، معلقًا:"لو أحنا لابسين الماسك، فهذا يقلل الإصابة من 100% لـ1.5%".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن، عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه، تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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