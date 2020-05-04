أوقاف كفر الشيخ: توزيع 150 ألف جنيه على متضررى «كورونا»

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، توزيع مبلغ 150 ألف جنيه، على الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا، والمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وأصحاب العمالة غير المنتظمة، وأصحاب الأمراض المزمنة، ممن تقوم الوزارة بالصرف لهم شهريا.وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان، أنه تم التوزيع على 300 أسرة، لكل أسرة 500 جنيه، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار مجابهة الوزارة لفيروس كورونا المستجد والمتضررين.وأوضح الفقي، أنه تم الدفع الكترونيا للمستحقين والصرف ببطاقة الرقم القومي للشخص نفسه من مكاتب البريد المنتشرة في دائرة المحافظة، لافتا إلى أنه تم إجراء البحوث بمعرفة إدارة البر للمستحقين وقد تم التوجيه بالتركيز على أصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة.