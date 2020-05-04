رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير السياحة يكشف شروط عودة السياحة لمصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:03 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الفنادق سيتم تشغيلها بطاقة استيعابية 25%، وعند الالتزام بالاشتراطات الصحية، يمكن رفع نسبة التشغيل إلى 50%، مشيرًا إلى أنه من ضمن الشروط هو عدم نزول العاملين إجازات لمدة 60 يومًا، ولن يسمح بالأوبن بوفيه.

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«البحر في شرم الشيخ آمن، الناس بتروح مكاتب وتشتغل، لكن الفرق أن التواجد في مكان مفتوح أفضل من مكتب به تكييف».

وتابع وزير السياحة:«بعض الدول أرسلت تسأل عن متى تفتح مصر أبوابها للسياحة الخارجية، بعدما أعلنت اليونان أنها ستفتح السياحة 1 يونيو المقبل».

وأردف:«لو الأمور مشيت كويس سننظر مسألة فتح السياحة، وسيكون باستراطات، منها حصول السائح على تحليل طبي من بلده أول ما يركب الطائرة أنه سليم غير حامل لفيروس لكورونا، ويكون عمر التحليل أقل من 48 ساعة، وأن يكون السائح القادم من الخارج لابد أن يكون سنة أقل من 48 سنة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: إصابات الأطقم الطبية لا تُذكر مقارنة بباقى الدول

1254 إصابة بكورونا بين أفراد الجيش الروسى

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

«الجناينى» يكشف تفاصيل سيناريو عودة الدورى وسط أزمة كورونا

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

رسم بالقلوب قبل اللوحات.. رسامون يسطرون حكايات «منسي» بالريشة والآلوان

الحكومة الإيطالية تسمح للأندية باستئناف التدريبات

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«المتحولون» رواية جديدة لحسن عبيد عيسى عن دار «النخبة»

«التنسيق الحضارى» يدرج اسم الشاعر محمود إسماعيل ضمن مشروع «عاش هنا»

طرح كتاب «الجيش المصري في الحرب الروسية» عبر بوابة الثقافة مجانًا

أمسيات ومحاضرات وفنون شعبية في ليالي رمضان بـ«ثقافة سوهاج»