وزير السياحة يكشف شروط عودة السياحة لمصر

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الفنادق سيتم تشغيلها بطاقة استيعابية 25%، وعند الالتزام بالاشتراطات الصحية، يمكن رفع نسبة التشغيل إلى 50%، مشيرًا إلى أنه من ضمن الشروط هو عدم نزول العاملين إجازات لمدة 60 يومًا، ولن يسمح بالأوبن بوفيه.وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«البحر في شرم الشيخ آمن، الناس بتروح مكاتب وتشتغل، لكن الفرق أن التواجد في مكان مفتوح أفضل من مكتب به تكييف».وتابع وزير السياحة:«بعض الدول أرسلت تسأل عن متى تفتح مصر أبوابها للسياحة الخارجية، بعدما أعلنت اليونان أنها ستفتح السياحة 1 يونيو المقبل».وأردف:«لو الأمور مشيت كويس سننظر مسألة فتح السياحة، وسيكون باستراطات، منها حصول السائح على تحليل طبي من بلده أول ما يركب الطائرة أنه سليم غير حامل لفيروس لكورونا، ويكون عمر التحليل أقل من 48 ساعة، وأن يكون السائح القادم من الخارج لابد أن يكون سنة أقل من 48 سنة».