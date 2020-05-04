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ترامب يهاجم بوش الابن: أين كنت خلال عملية العزل؟

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما على رئيس الولايات المتحدة الأسبق، جورج بوش الابن، إثر خطاب وجهه الأخير للأمريكيين بشأن فيروس كورونا.

وقال ترامب: "لم يكن ممكنا العثور عليه في أي مكان لكي يتحدث ضد أكبر خداع في التاريخ الأمريكي".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ردا على تعليق من قبل أحد صحفيي قناة "فوكس نيوز"، بيت هيجسيت، بشأن خطاب بوش الابن، متسائلا: "أنا على فكرة أقدر الرسالة الموجهة من قبل الرئيس (الأسبق) بوش، لكن أين كان هو خلال عملية العزل لكي يدعو وضع التفكير الحزبي جانبا آنذاك؟".

ونشر بوش، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة من 2000 إلى 2008 وينتمي للمعسكر الجمهوري مثل الرئيس الحالي، خطابا مسجلا، السبت الماضي، وجهه للأمريكيين حيث دعاهم إلى الوحدة من أجل مكافحة فيروس كورونا، مشيدا بعمل الموظفين الطبيين وكل المواطنين الذين "يواجهون تهديدا مشتركا"، إلا أنه لم يذكر في تصريحه اسم ترامب.

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