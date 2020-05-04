«المتحولون» رواية جديدة لحسن عبيد عيسى عن دار «النخبة»

صدر حديثا عن دار "النخبة" رواية "المتحولون" للكاتب العراقي حسن عبيد عيسى، والتي توثق المشاهد السردية لتجسيد حال العراق والتحولات التى طرأت على الساحة العراقية في الفترة الأخيرة من أحداث سياسية وعسكرية واستراتيجية، حيث اعتمد المؤلف على اتخاذ الأسلوب الحواري في أساسية البناء الشكلى للرواية.ويقول الراوي: "كانت المعلومات التي توافرت لديه عن قضية صباح الوسيلة التي تمكن خلالها من الموافقات على إكمال دراسته العليا في مجال علم النفس، إذ استطاع وقتها إقناع وزير الدفاع بضرورة دراسة هذه الحالة، وحجته في ذلك أن الجيش الذي أسس بعد لم يكن يهتم بطبيعة المتقدمين للتطوع في صفوفه، وأن 2003 سنة شراء عقود التطوع في الجيش من قبل الشباب الباحثين عن عمل، حال دون إنجاز إجراءات القبول على وفق المواصفات والشروط المطلوبة، ومنها الفحص الطبي والنفسي، لذا فإن حالة صباح قد لا تكون الأولى والأخيرة، مما يعني ضرورة دراسة هكذا حالة ومعرفة تأثراتها النفسية على الجنود والضباط في الوحدة ًأكاديميا التي تشهد مثل هذه الظاهرة، ومدى تأثر الأداء العسكري وجاهزية تلك الوحدة واستعدادها القتالي".وفي مقطع آخر بقول المؤلف على لسان الراوي: "صدر الأمر بإيداع كل من ورد اسمه في قائمة التوقيف لحين إنجاز التحقيق، وفي التوقيف كان سجناء آخرون غير هؤلاء قد انضموا إلى الستة، واستطالت القائمة حتى بلغ تسلسل الأسماء، ما دعا آمر الفوج إلى إيداع صباح في محبس انفرادي، فيه عشرين اسما، لتقليل تورط الجنود بالفعل القبيح معه، وكان تقرير الفحص الطبي وثيقة تدين الجندي صباح الذي ما أن يئس من إنقاذه من الحبس الانفرادي عن طريق الصراخ، حتى أعلن الإضراب عن الطعام، ولم تجد معه محاولات النقيب عباس بأن القانون العسكري لا يسمح لثنيه عن الإضراب متحججا للعسكريين بالإضراب تحت أي ظرف، إلا أن استدعاءه من قبل المحكمة العسكرية أنقذ الموقف فأرسل إلى سجن التسفيرات العسكرية".يذكر أن المؤلف كاتب عراقي صدر له من قبل، "التآمر اليهودي على بلاد الرافدين حتى سقوط بابل سنة 539 ق.م" عن بيت الحكمة بغداد 2002، و"غرانيق في سماء الاستشراق" عن مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 2006، و"الحرب النووية الثانية" عن مركز الفرات للدراسات الاستراتيجية 2008.