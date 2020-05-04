الحكومة السودانية تعلن إصابة أحد الوزراء بـ«كورونا»

أعلن مجلس السيادة السوداني أن المهندس هاشم أبنعوف، وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية، أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته الصحية جيدة.وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان، إن المهندس هاشم أبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية.وأضاف أن أبنعوف التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة، وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط الإلكترونية.وتمنت الحكومة السودانية له عاجل الشفاء، ولكل المصابين بفيروس كورونا في السودان والعالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.