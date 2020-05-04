الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

تعاونت الفنانة نبيلة عبيد مع المخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم "الآخر" وأشارت في حوارات صحفية عديدة إلى أنها تعلمت منه أهمية الإلتزام وإحترام المواعيد المحددة للتصوير.

وأثناء عملهما سويًا في فيلم "الآخر"، غضب "شاهين" من الفنانة نبيلة عبيد بسبب "الميكاب" الزائد عن الحد، فأرسل لها مساعده حينها ليلفت انتباهها لهذا الأمر، فقللت منه في اليوم التالي لكن ذلك لم يشفع لها لدى "شاهين" الذي ظل غاضبًا أيضًا.

فقررت الفنانة نبيلة عبيد الانسحاب من الفيلم، ليصدمها "شاهين" بردة فعله ولا يعلن تمسكه بوجودها، فجلست فى غرفتها بالفندق وفوجئت به يدخل غرفتها ويخبرها بأنه كان يضحك معها ليخيفها فقط، وطلب منها استكمال التصوير في الفيلم.