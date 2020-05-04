الكويت: وصول طائرة عسكرية قادمة من الصين تحمل معدات طبية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين، محملة بمعدات طبية لازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي - إن الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين (الدفاع) ووزارة الصحة الكويتية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة، لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها الوزارة، ممثلة بالقوة الجوية.وكانت وزارة الدفاع الكويتية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين، محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام، ضمن جهود الدولة في مكافحة إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).