روسيا: تسجل 35 حالة وفاة جراء كورونا بالعاصمة موسكو

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد بالمدينة.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - "إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 الأخيرة بواقع 35 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا".وأوضح المركز أن، الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 764 شخصا، بعد أن كانت 729 في الإحصائية السابقة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.