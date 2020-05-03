ممثلة «الأمم المتحدة»: النمو الاقتصادي المصري لن يتأثر بكورونا

قالت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن فيروس كورونا كارثة على البشرية بأكملها، وهو جديد على العالم.وأضافت راندا أبو الحسن خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب" في برنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأحد، أن فيروس كورونا أثرعلى كل أشكال الحياة، ليس في مصر فقط، بل كل دول العالم، خاصة وأنه أصاب الملايين وأدى لوفاة الآلاف، لافتة إلى أن هناك تصورات بحدوث ركود عالمي على المستوى العالمي بصورة أسوأ مما حدث في عام 2008.وأوضحت أن النمو الاقتصادي في معظم دول العالم سيكون سلبيًا، لكن التصورات تشير إلى أن الاقتصاد المصري نموه لن يتأثر ولن يصبح سلبيًا، بسبب الإصلاحات التي قامت بها مصر الفترة الأخيرة.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.