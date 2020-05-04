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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

الخدمات المميكنة «شعار المرحلة».. وزير الاتصالات يكشف خطة بناء مصر الرقمية

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:15 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تسعى الحكومة إلى الانتهاء من مشروع الخدمات الحكومية المميكنة الذي يعتبر "شعار المرحلة"، في إطار خطة الدولة لبناء مصر الرقمية، حيث بدأت وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروع البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي في نحو 23 محافظة، والتي تعتمد بشكل أساسي على مد كابلات الفايبر "الألياف الضوئية" إلى جميع ربوع مصر بتكلفة استثمارت تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا إلى استراتيجية بناء مصر الرقمية، والتي تعتمد على عدة خطوات، بداية من إنشاء بنية تحتية قوية، والاعتماد على التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، في دولاب عمل الحكومة، بالإضافة إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية وإتاحتها أون لاين، وخلق جيل جديد من الشباب متعدد المهارات.

وأكد وزير الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الوزارات لميكنة الخدمات الحكومية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من ربط 5000 مبنى حكومي بشبكة الفايبر "الألياف الضوئية" في المرحلة الأولى، خلال العام الجاري، من مشروع ربط 33 ألف مبنى حكومي باستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه.

4 حِزَم للخدمات الحكومية الإلكترونية

وأضاف الوزير أن الدولة تخطط إلى تعميم 4 حِزَم من الخدمات الرقمية الحكومية على مستوى الجمهورية، خلال الربع الثالث للعام الجاري، تشمل حزمة خدمات المرور والتراخيص، وحزمة التوثيق والشهر العقاري، وحزمة التموين، وحزمة خدمات الاستثمار، مشيرا إلى أن إجمالي الخدمات التي ستشملها تصل إلى 30 خدمة.

واشار الوزير إلى أن هذه الخدمات ستساعد المواطنين على الوصول إليها عن طريق الإنترنت "أون لاين"، من خلال 5 طرق تشمل بوابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات التليفون المحمول، ومكاتب البريد، ومكاتب الخدمات الجماهيرية، ومراكز الكول سنتر، مشيرا إلى أن الخدمات ستقدم في محافظات الصعيد ضمن خطة الحكومة لخدمة المناطق المحرومة والأكثر احتياجا.

وتابع الوزير أن الدولة عازمة على استكمال جميع المشروعات الرقمية والتكنولوجية، لخدمة المواطنين، منها مشروع مراكز البيانات العملاقة ومدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية؛ لإتاحة المعرفة الرقمية للشباب بطرق حديثة تضم مكتبات رقمية ومراكز للبحث والتطوير، وأكاديمية رقمية للتدريب وجامعة ذكية حديثة.

تعميم مشروع التأمين الصحي الذكي

وقال الوزير إن الدولة تخطط أيضًا للانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تم إطلاقه كمشروع استرشادي في محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر، وجارٍ تنفيذ البنية التكنولوجية للمشروع بربط جميع المستشفيات الحكومية والجامعية بشبكة الفايبر "الألياف الضوئية".

كما سيتم تجهيز التطبيقات الخاصة بتعميم المشروع في عدة محافظات خلال العام الجاري منها: الإسماعلية والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بالتزامن مع تجهيز البني التحتية في 17 محافظة أخرى تضم القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وأسيوط وسوهاج والمنيا والشرقية والفيوم وبني سويف وقنا والبحيرة والغربية.

وأوضح الوزير أن الدولة ضاعفت استثماراتها في مشروع البنية التحتية للاتصالات، خلال العام الماضي، بنحو 30 مليار جنيه، بهدف تحسين الخدمات، وزيادة معدل كفاءة الشبكة، والتي تضاعف متوسط سرعات الإنترنت عليها 6 أضعاف لتصل إلى 30 ميجا بايت في الثانية، مشيرًا إلى أن موزانة وزارة الاتصالات تضاعفت خلال العام المالي 2020-2021 إلى 3 أضعاف لتصل لـ10 مليارات جنيه.

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