الموهوبة دينا الشربيني تتفاجئ بحقيقتها السابقة في أحداث الحلقة 10 من «لعبة النسيان»

بعدما احتلت الحلقة التاسعة من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربيني التريند على موقع "تويتر"، جاءت الحلقة العاشرة لتكشف لنا شخصية رقية "دينا الشربيني" قبل الحادثة مباشرةً، حيث واجهتها تمارا "هنا داود" بحقيقتها قبل فقدان الذاكرة، وكيف كانت لا تهتم بأحد غير نفسها، في الوقت الذي تفاجئت فيه رقية من الأمر.ومازال عمرو "أحمد داود" يبحث عما يثبت براءة شقيقه خالد من الخيانة، ليقابل زوجة شقيقه رانيا "أسماء أبو اليزيد" ويحاول إقناعها بأن خالد لم يخنها وأنه بالطبع كان سيظهر عليه لو كان هناك أخرى في حياته، ليتفاجئ من ردها أنها كانت تشعر بخيانته وهي معه، وأنها دائمًا ما كان يبتعد أثناء مكالماته الهاتفية.ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"يوم 13".