أحمد موسى عن لحظات قنص الجيش للإرهابيين: «مصير الخونة»

علق الإعلامي أحمد موسى، على فيديو لرصد الجيش المصري للإرهابيين في سيناء واصطيادهم وتصفيتهم.وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الجيش المصري يصطاد ويقنص الإرهابيين الذين يدعمهم الخونة والإرهابيون أمثال الإرهابي وجدي غنيم والإرهابي محمد ناصر ومن على شاكلتهم ليتم دفنهم في الأرض.وتابع: القتل هو مصير كل إرهابي وما يحدث في الفيديو هو الحل مع كل الإرهابيين، مؤكدا أن الفيديو الذي نشره الجيش مهم حتى نشاهد مصير أتباع الخونة.وأكد أن الخونة يساعدون الإرهابيين سواء من خلال الإعلام أو الكلمة أو الموقف، مؤكدا أن نسور الجو رصدت مجموعة الخونة واصفا إياهم بالكلاب وتم تصفيتهم وأن من يواجه جيش أو شرطة مصر سيكون مصيره الدفن.وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي يحدث بها عمليات إرهابية في ظل انتشار فيروس كورونا بسبب وجود الخونة والإرهابيين داخل البلاد.