أحمد موسى: الإخوان خططوا لاغتيال قادة أكتوبر بعد نصر 73

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية خططت لعدد من العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية بعد انتصار أكتوبر عام 1973، من بينها محاولة اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وقادة أكتوبر خلال تكريمهم عام 1974.وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «واقعة الفنية العسكرية عام 1974 كانت أول مؤامرة ضد الدولة والقوات المسلحة، وفي عام 1977 اغتالت جماعة التكفير والهجرة بقيادة شكري مصطفى، الشيخ الذهبي، وزير الأوقاف في عهد السادات، محمد حسين الذهبي».وأردف: «مخططات العمليات الإرهابية مستمرة حتى الآن ومش هتسيبنا، نحن نواجه الآن أشرار مرسي بعيدا عن مسميات التنظيمات الإرهابية، فجميعها تابعة للإخوان بما فيها القاعدة والظواهري والبغدادي».وأشاد موسى بالفنان أحمد العوضي الذي يجسد دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، قائلا:«عاجبني دوره جدا وأداءه».