ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل لـ16208

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 16208 حالة، و232 وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعدت وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي جدولًا زمنيًا، عرضته في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأحد، من أجل عودة المزيد من الأعمال وإضافة تسهيلات جديدة، في إطار خطة رفع القيود التي فرضتها بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد ما أدى إلى انهياره.وبدأ الاحتلال، اليوم الأحد، خطوات العودة للحياة الطبيعية في ظل انتشار فيروس كورونا، إذ استئنفت العملية الدراسية للمرحلة الإبتدائية والثانوية، بجانب السماح للإسرائيلين بالخروج من المنازل لمسافة 500 متر.