طرح كتاب «الجيش المصري في الحرب الروسية» عبر بوابة الثقافة مجانًا

احتفالا بانتصارات العاشر من رمضان وبطولات جنود مصر البواسل؛ أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، طرح كتاب «الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم» للأمير عمر طوسون، أونلاين للاطلاع والتحميل المجاني من الموقع الإلكتروني للهيئة ومن بوابة الثقافة بصيغة pdf؛ تيسيرًا على المواطنين ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك» بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.ويعد الكتاب من إصدارات سلسلة العبور بالهيئة، ويتناول التعريف بحرم القرم وحكاية شبه الجزيرة، فضلا عن حكايات عن انتصارات وبطولات قواتنا المصرية في مواجهة القوات الروسية في حرب شهدت أن الجندي المصري خير أجناد الأرض.يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.