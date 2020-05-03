إسرائيل تدرس تسهيلات إضافية لإنقاذ الاقتصاد رغم انتشار كورونا

أعدت وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي جدولًا زمنيًا، عرضته في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأحد، من أجل عودة المزيد من الأعمال وإضافة تسهيلات جديدة لرفع القيود التي فرضتها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي أثرت بشكل سلبي أدى إلى انهيار الاقتصاد.ونص الجدول على إعادة مراكز التسوق والجامعات والكليات إلى العمل مرة أخرى في غضون أسبوعين، على أن تتم عودة المطاعم والملاهي الليلية ودور السينما بشكل تدريجي بحلول نهاية الشهر الجاري.وبدأ الاحتلال، اليوم الأحد، خطوات العودة للحياة الطبيعية في ظل انتشار فيروس كورونا، إذ استئنفت العملية الدراسية للمرحلة الإبتدائية والثانوية، بجانب السماح للإسرائيلين بالخروج من المنازل لمسافة 500 متر.