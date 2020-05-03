الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو سباق السيارات خلف نادي سموحة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة فيديو تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "تجمعات الشباب خلف نادى سموحة بمدينة الإسكندرية وتحويل الشارع إلى سباق".وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه يتضمن مشاهد لحادث تصادم بأحد الطرق الرئيسية لمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بين سيارة ودراجة نارية، حيث كان يسير قائد الدراجة النارية عكس الاتجاه، وأسفر عن إصابة الأخير ونقله للمستشفى لتلقى العلاج.وبعرض قائد السيارة على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله، كما تبين عدم وجود سباق للسيارات أو قيام أحد بالتسابق بذات الشارع خلال الفترة الماضية.