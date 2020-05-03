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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«كفاية صم».. «التربية والتعليم» تنتج أغنية جديدة لتعزيز الفهم

الأحد 03/مايو/2020 - 11:23 م
الدكتورة ايمان حسن
الدكتورة ايمان حسن
ريم محمود
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نشرت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم أغنية عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" من تصميم إدارة الأنشطة تحت عنوان "كفاية صم".

وقالت حسن في منشورها عبر "فيس بوك": "كفاية حفظ كفاية صم ده كان حلم كل أسرة مصرية، ولما ربنا أكرمنا بالدكتور طارق شوقى بفكره الراقى لتطوير التعليم وإحداث تغير عميق فى طريقة التعليم نلاقى لسه ناس رافضة تحقيق الحلم. ده لكن إحنا هنفضل متمسكين بتحقيق الحلم مع متعة التعلم".

لينك الأغنية




يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثان أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

وفقا للوزارة، نجح 571 ألفًا و691 طالبطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.65 % من إجمالي عدد الطلاب.

وأدي الطلاب الاختبار علي مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 285 ألفًا و431 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالبطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 286 ألفًا و260 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالبطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https:thaneduone.emis.gov.egattend-complain

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.

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