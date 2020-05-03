أمسيات ومحاضرات وفنون شعبية في ليالي رمضان بـ«ثقافة سوهاج»

بدأ فرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافي بث لياليه الثقافية والفنية "أون لاين" ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المبارك 2020 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك خلال الفترة من 6 إلى 22 رمضان 1441، والتي تأتي في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".شهد يوم 6 رمضان أمسية شعرية أعدها بيت ثقافة أخميم للشاعر رمضان عبد اللاه، بجانب فقرات أرشيفية من عروض فنية لفرقة سوهاج بقصر ثقافة سوهاج، كما أعد بيت ثقافة المراغة يوم 7 رمضان فقرات أرشيفية من عروض فرقة سوهاج للموسيقى العربية، بجانب محاضرة بعنوان "نفحات رمضان"حاضرها الدكتور محمد عمر أبو ضيف عميد كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.ونفذ قصر ثقافة سوهاج يوم 8 رمضان أمسية شعرية للشاعر أوفي عبدالله الأنور، باﻹضافة إلى عروض أرشيفية من عروض فرقة سوهاج للآلات الشعبية، وفي يوم 9 رمضان عرضت فقرة للتنورة لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، كما قدم بيت ثقافة المراغة محاضرة بعنوان "رمضان شهر الخير والبركات"، وبث قصر ثقافة طهطا يوم 9 رمضان ورشة فنيه للنحت تستمر حتى 13 رمضان للفنان نبيل شحاته، أما يوم 10 رمضان فيبث قصر ثقافة طهطا أمسية شعرية للشاعر راضي الطهطاوي.وفي يوم11 رمضان يعد الفرع عرضا من أرشيف المسرح لفرقة طهطا المسرحية بعنوان "حدوتة آخر الليل" لفرقة قصر ثقافة طهطا المسرحية، كما يعد بيت ثقافة طهطا يوم 11 رمضان محاضرة بعنوان "الأثر الإيجابي للصيام على الصحة" للدكتورة وفاء الحكيم طبيبة بمستشفى الحميات بسوهاج، وفي 12 رمضان يبث عرض من أرشيف المسرح لفرقة جرجا المسرحية لمسرحية "أم العواجز" فرقة بيت ثقافة جرجا، ويقيم قصر ثقافة سوهاج أمسية شعرية الشاعر محمد الصاوي، أما يوم 13 رمضان فيعد بيت ثقافة جرجا ورشة رسم بالألوان الزيتية لمدة ثلاثة أيام للفنان جوني رفعت، وعن فيروس كورونا يعد بيت ثقافة شطورة محاضرة بعنوان "ثقافة الانتماء في زمن الكورونا" للدكتور محمد عبيد رئيس الجوده بالتربية والتعليم.ويعد قصر ثقافة سوهاج فقرات أرشيفية يوم 14 رمضان من عروض لفرقة سوهاج للموسيقى العربية، بينما يعد بيت ثقافة المراغة أمسية شعرية للشاعر إبراهيم مصطفى إبراهيم، بجانب معرض أرشيفي لمنتجات الورش المتنوعة والتلي بثقافة المراغة، وفى يوم 15 رمضان يقدم بيت ثقافة أخميم محاضرة "بعنوان دور الفرد والمجتمع في إدارة الأزمات" تحاضرها رشا كامل، باﻹضافة إلى فقرات أرشيفية من عروض فرقة سوهاج للآلات الشعبية، وفرقة سوهاج للآلات الشعبية، ويناقش بيت ثقافة طما يوم 16 انتصارات الجيش المصري في العاشر من رمضان يحاضرها أحمد عبد العليم أحد أبطال الحرب، وفي 17 رمضان يعد بيت ثقافة بني حميل ورشة فنية للمشغولات اليدوية للمدربة رئيسه خيرى محمد، وفى يوم 18 رمضان يعد قصر ثقافة سوهاج أمسية شعرية للشاعر محمد فاروق.ويقدم الفرع أمسية شعرية للشاعر عصام مهران بقصر ثقافة سوهاج يوم 19 رمضان، أما يوم 20 رمضان فتبث محاضرة تثقيفية عن رمضان يحاضرها عماد الشيمي بقصر ثقافة سوهاج، وفى يوم 21 رمضان تبث فقرة أرشيفية لفرقة سوهاج للموسيقى العربية، وفي يوم 22 رمضان يقدم القصر فقرات أرشفية من عروض فرقة سوهاج للفنون الشعبية، بالإضافة إلى ابتهالات فردية للمبتهل إبراهيم حسن، بجانب معرض أرشيفي لمنتجات ورشة المشغولات اليدوية.