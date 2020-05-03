الغرف التجارية: مصر تقفز 6 مراكز في تقرير البنك الدولي لسهولة آداء الأعمال

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال لعام 2020، أشاد باستمرار إجرائات الإصلاح وتحسن مناخ آداء الأعمال في مصر للعام الثالث على التوالي، ما ترتب علي تقدم مصر 6 مراكز للمركز 114 من 190 دولة في العالم، بعد أن 8 مراكز العام الماضي، وانضمت في أعوام 2017 و2018 لأفضل عشرة مصلحين في العالم.وأضاف عز، في بيان اليوم، أنه لا يمكن إغفال أن درجات تقييم الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال في أكثر من ثلاثة من العشر قطاعات التي يتم تقيمها، وهو أهم من الترتيب، حيث أن الترتيب نتاج لسباق إصلاحي في كافة دول العالم، أما التقييم القطاعي فيدل على الإرادة الحقيقية للإصلاح بصفة عامة ونتائجها، وهو الأساس لاختيار أكبر عشرة مصلحين في العالم، وكانت مصر بينهم لثلاثة سنوات متتالية بفضل الثورة التشريعية والإجرائية والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية.وتابع: "تميزت مصر في تقرير هذا العام في أربعة قطاعات، وهي بدء الأعمال، والحصول على الكهرباء، وحماية صغار المساهمين وسداد الضرائب، ففي بدء الأعمال طورت الشباك الواحد وألغت العديد من الإجراءات مثل شهادات عدم الالتباس، وفي الحصول على الكهرباء رفعت كفائة الشبكة والتوزيع وطبقت نظم تحكم حديثة ويسرت إجراءات الربط، وفي حماية صغار المساهمين بإلزام الحصول على موافقة المساهمين عند طرح أسهم جديدة، وفي سداد الضرائب يسرت الإجراءات بتنفيذ نظام الإقرار المميكن عبر الإنترنت لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات".وأوضح أن الحصول على التصاريح وتعدد الجهات لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق كان الجانب السلبي الرئيسي لمصر، حيث يستغرق المقاول 5 أشهر في مصر و7 أشهر في البرازيل، بينما هي أسابيع في الدول المتقدمة في الترتيب.وجدير بالذكر انه بالرغم من كون مصر أحد أفضل المصلحين في العالم لثلاث سنوات متتالية وتقدم ترتيبها سنويا، إلا أن السباق مستمر، حيث تسبقنا العديد من دول الجوار مثل الإمارات (16) تركيا (33) إسرائيل (35) البحرين (43) المغرب (53) السعودية (62) عمان (68) الأردن (75) تونس (78) الكويت (83)، كما انضمت الأردن والكويت لقائمة أفضل عشرة مصلحين مع مصر، وهذا يؤكد أن الاستمرار في سياسة الإصلاح المتكامل والمتناسق الناجزة المالية والنقدية والاستثمارية والاإجرائية التى تنتهجها الحكومة والتي بدأت تؤتي ثمارها هو السبيل الوحيد لمستقبل أفضل لمصر.