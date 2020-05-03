عمليات القاهرة: لم نتلق أى شكاوى باللغة الأجنبية الأولى للثانى الثانوى

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بيان غرفة العمليات المركزية، لمتابعة الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي، حيث أدى الطلبة امتحانهم اليوم من المنازل فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، وتأتي محافطة القاهرة، ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.وأكدت غرفة العمليات المركزية أن امتحان اليوم مر بسلام، ولم ترد أي شكاوي، كما سجل الطلبة حضورهم على رابط موقع الوزارة.وأشار محمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام والتجريبي، ومشرف عام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلي بعض النقاط المهمة وهي:تصحيح الامتحانات أون لاين من قبل المعلمين من منازلهم.استمرار انعقاد الغرفة وربطها بغرف العمليات بالإدارات والمحافظة والوزارة.