بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان تُدرب عشرات الصحفيين لتعزيز الحريات

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، إنها قامت بتدريب 40 صحفيا، بينهم 12 صحفية، لتعزيز الحريات الصحفية في السودان، مؤكدة دعمها وسائل الإعلام المستقلة في السودان من خلال توفير التدريب في مجالات الحماية والمرونة لمشروعات الإعلام السوداني المستقلة.وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان- في بيان اليوم الأحد- أنه استفاد من هذه المشروعات أكثر من 40 صحفيا، عبر 4 شركاء إعلاميين حاليا، من خلال توفير التدريب والتوجيه الصحفى في مجالات التحرير والتحري وصحافة البيانات ودعم الصحافة الإلكترونية والرقمية.وأوضحت أن هذا المشروع يمتد لمدة 36 شهرا، وسيشهد تدريب عدد من وسائل الإعلام المستقلة الالكترونية والصحفيين التابعين لها، مما سيسهم في زيادة أعداد الصحافة المدربة.وأضافت أن هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 2 مليون يورو، مكن الشركاء السودانيين من الحصول على مزيد من الاستقرار في العمليات والتخطيط والتطوير، مما سمح لهم بالتركيز على عملهم الصحفي، الذي انعكس مباشرة من خلال إنتاج إعلامي إلكتروني أكثر تنوعا واتساقا واحترافا.