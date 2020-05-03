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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا

الأحد 03/مايو/2020 - 11:08 م
شبيهة ليلى علوي
شبيهة ليلى علوي
سارة ساويرس
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بين ليلة وضحاها، تظهر أحداث جديدة عبر فضاء السوشيال ميديا، يتفاعل معها آلاف المستخدمين حتى تتصدر "التريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها يعبر المتابعين عن آراءهم بحرية دون رقيب عليهم، كما تمتاز بحس فكاهي نابع من سمات الشخصية المصرية، ونرصد فى هذا التقرير، ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا.

أقدم أحد رواد التواصل الاجتماعى، ويدعى مينا ماهر، بمشاركة صورة لصينية الكنافة التى شارك بإعدادها بنفسه، في أحد الجروبات على فيسبوك، ولكنها ليست كنافة كأى كنافة، بل أطلق عليها "كنافة الوحدة الوطنية" وزينها برسم كل من الهلال والصليب عليها ليثبت بذلك صدق ما يقول، ولكن جمهور التواصل الاجتماعي كان له رأى آخر.

فانهالت عليه التعليقات حاصدًا أكثر من 99 ألف إعجاب من رواد التواصل الاجتماعي، ولاحظ البعض أن مينا رسم الصليب بقشدة زائدة مقارنة بالهلال، مما أثار حديث المستخدمين بالضحك والكوميديا التى انتشرت عبر موقع "فيسبوك".

وعلق مينا ماهر، قائلًا: "صدقوني يا جماعة القشدة خلصت مني وبعدين نراعي إن الهلال مساحته أكبر من الصليب برضه" ومنها استمرت أيضًا التعليقات الساخرة والمثيرة للضحك عبر صورة "كنافة الوحدة الوطنية".

شبيهة ليلى علوي
على جانب آخر، انتشرت صورة لشبيهة الفنانة ليلى علوي، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق كثير من المستخدمين عيلها فى تعجب من تشابه العينين ورسمة الوجه وحتى الملامح.

فيما وصل الأمر للفنانة ليلي علوي، التى علقت على الأمر عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: "سبحان الله يخلق من الشبه أربعين" فيما واصل محبي الفنانة فى التعليق على الصورة وسط مئات من التعليقات الإيجابية والالآف من المعجبين.

وعلى الرغم من عدم مشاركة ليلى علوي، فى رمضان هذا العام، إلا أنها متواجدة باستمرار على فضاء السوشيال ميديا وسط جمهورها ومتابعيها.

مسلسلات رمضان
مع استمرار شهر رمضان المبارك، يزداد تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مسلسلات رمضان وأبطالها، حيث تصدر مسلسل "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة قائمة المسلسلات التى يتابعها المصريون عبر محرك البحث جوجل، ومسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، ومسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف.
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا
كنافة الوحدة الوطنية وشبيهة ليلى علوى.. ما يشغل بال رواد السوشيال ميديا

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