القصة الحقيقية لحادث «القصاصين» الإرهابى الذى ظهر فى «الاختيار»

في نهاية الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار"، ظهر الإرهابي هشام عشماوي، الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، بعد التخطيط ومعه تكفيريون وهم يطلقون نيرانهم على جنود في سيارتهم في مشهد مؤثر.الواقعة الحقيقية، التي أظهرتها لدراما التي تروي قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، تعود لأكتوبر 2013 عندما أطلقت سيارة مجهولة بداخلها 4 تكفيريين، النار على مركبة تابعة للجيش تسير على طريق 36 حربي عند مفارق القصاصين في محافظة الإسماعيلية.تفاصيل الواقعة، اقتربت السيارة الملاكي من المركبة العسكرية التي كانت تقوم بنقل الإمداد الغذائي لمعسكرات الجيش، وفتحوا أعيرتهم النارية صوبها حتى توقفت.وأسفر الحادث الإرهابي عن استشهاد الملازم أول أحمد إبراهيم حسين (23 سنة) والمجندين مصطفى خضر مصطفى (21 سنة) وعبدالناصر فكري عبدالناصر (22 سنة) ومحمود أحمد عبدالرحمن (21 سنة) ومعاذ محمد نور (19 سنة)، ومحمد زكريا (22 سنة) وأصيب زميل لهم آخر، وتم نقلهم لمستشفى القصاصين العسكري.