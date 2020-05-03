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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن يتبرع بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية لمتضرري كورونا بالغربية

الأحد 03/مايو/2020 - 11:05 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تبرع حزب مستقبل وطن بالغربية بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة الغير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ الغربية بكافة المبادرات الوطنية التى تقوم بها أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية فى مختلف أرجاء المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنًا كذلك مشاركات المجتمع المدني ورجال الأعمال والتى تظهر أصالة مواطنو الغربية بوضوح فى وقت الأزمات.

جاء ذلك خلال لقائه بالمحاسب محمد عريبي أمين الحزب بمحافظة الغربية، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية، وعدد كبير من شباب الحزب.

وأكد المحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، أنه تم توزيع دفعتين بواقع 50 ألف كرتونة دفعة أولى ثاني أيام شهر رمضان الكريم، والدفعة الثانية 9 رمضان، بمشاركة أكثر من 100 شاب من شباب الحزب، إيمانا منهم بالدور المجتمعى للحزب.

وأضاف "عريبي"، أن الحزب بصدد تجهيز 50 ألف كرتونة أخري وتوزيعها في غضون أيام قليلة، تنفيذًا للسياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
مستقبل وطن يتبرع بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية لمتضرري كورونا بالغربية
مستقبل وطن يتبرع بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية لمتضرري كورونا بالغربية
مستقبل وطن يتبرع بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية لمتضرري كورونا بالغربية
مستقبل وطن يتبرع بـ250 ألف كرتونة مواد غذائية لمتضرري كورونا بالغربية

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