بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

في سيناء توجد واحدة من أهم المناطق التي حباها الله بالكثير من المميزات، وهي منطقة بئر العبد، إلا أن الإرهاب يأبى أن يجعل السلام يعم بها ويحاول نشر أعماله الإجرامية على أرضها، والتي جاء آخرها استهداف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 10 أبطال من أبناء القوات المسلحة.ويقول محمد عبد الفتاح، أحد سكان مدينة بئر العبد، إن إحدى الرويات التي يتم تداولها عن سبب تسمية المدينة، أنها من قديم الزمان سميت بهذا الاسم لأنها كانت تحتوي على بئر مملوك لأحد العبيد بالمدينة وكان تتركز عنده القوافل لتتزود بالماء في الرحلات بين مصر وفلسطين، مبينا أن مركز بئر العبد يحده محافظتين هما الإسماعيلية وبورسعيد.وأوضح "عبد الفتاح"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة بئر العبد بها الكثير من الخيرات مثل زراعة النخيل وغيره من المحاصيل، بالإضافة إلى إنتاجها لكميات كبيرة من الملح نظرا لانتشار الملاحات بأعداد كبيرة بها.وتابع أن مدينة بئر العبد تضم واحدة من أهم البحيرات في مصر، وهي بحيرة البردويل التي تبلغ مساحتها ما يقارب ١٢٥ ألف فدان.وأشار إلى أن هذه البحيرة تنتج جميع أنواع الأسماك وبكميات كبيرة مثل "البوري والدنيس والصيجانة والدهبان والجمبري إلى غير ذلك من الأنواع".ومن جانبه، قال أحمد سليم، ابن مدينة بئر العبد، إن أهم ما يميز المدينة طبيعتها ومناخها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أهم مزارع الزيتون.وأضاف أن فكرة استهداف الجماعات الإرهابية مدينة بئر العبد ينبع من كثرة الصحاري والطبيعة الجبلية للمدينة التي تجعل هؤلاء التفكيريين يحاولون الاختباء بها.وأشار "سليم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن طبيعة أهالي منطقة بئر العبد يمتازون بالطيبة والوطنية وحبهم لمصر، وهو ما يجعلهم يساندون رجال الشرطة والجيش في مواجهة العناصر الإرهابية.وفي السياق ذاته، قال الشيخ محمد حسن، ابن قبيلة الأخارسة، في مدينة بئر العبد، إن أهالي المدينة ما زالوا يقدمون الأعمال الفدائية بمساندة رجال القوات المسلحة في مواجهة أعداء الوطن، من حرب أكتوبر وحتى الآن.وأضاف الشيخ "حسن"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن بئر العبد من أكثر المدن هدوءً في سيناء، وتحتوي على نسبة عالية من المثقفين، بالإضافة إلى الطبيعة الطيبة لأهالي المدينة.وأشار إلى أن توجه الجماعات الإرهابية بشن هجمات إرهابية عليهم، يرجع إلى سيطرة رجال القوات المسلحة ونجاحهم في تضييق الخناق عليهم في مدينتي رفح والشيخ زويد والعريش، لذلك يحاول الإرهاب الخسيس التوجه إلى مدينة بئر العبد.وأوضح أن السبب الذي يدفع الجماعات الإرهابية بتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة بئر العبد لأن أهل بئر العبد عرف عنهم ارتباطهم بالقوات المسلحة وإلتحاق عدد كبير منهم كضابط جيش وشرطة.