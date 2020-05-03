«رجال الأعمال» ترسل مذكرة للحكومة تطالب بتعديل قانون الصناعة

أرسلت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد المنزلاوي، مذكرة إلى الحكومة، تطالب فيها بضرورة تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد.كما طالبت اللجنة بتعزيز دور التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لخفض فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى الحد من استيراد المنتجات التي لها بدائل هنا، مثل الأجهزة الكهربائية لأنها تؤثر بالسلب علي مبيعات الشركات المصرية.واقترحت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تعديل بعض التشريعات الداعمة للصناعة، بالإضافة إلى تعديل قانون الصناعة الجاري، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بدخول المواد الخام، وخفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها.