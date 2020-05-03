شفاء حالتين من كورونا وخروجهما من «عزل العجمي»

أعلن مستشفى العجمي النموذجي بغرب الإسكندرية، للعزل الصحي، عن تعافِ حالتين جدد من مصابي فيروس كورونا، مساء اليوم الأحد، بعد تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة من إيجابية إلى سلبية.وأكدت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه قد ارتفع عدد حالات التعافي إلى 87 حالة، بعد خروج حالتين جدد، بعد سحب التحاليل لمرتين متتاليتين وثبوت سلبية العينات.وكان قد تم تحويل 10 حالات صباح اليوم من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 242 حالة، لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية.ويعد مستشفى العجمي النموذجي، من أحدث مستشفيات الإسكندرية، التي تحولت لمستشفى للعزل، ويضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة.