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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

100 صندوق قمامة جديد في الغربية

الأحد 03/مايو/2020 - 09:57 م
صندوق قمامة
صندوق قمامة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه جار الانتهاء من تصنيع 100 صندوق لجمع القمامة بتصميم هندسي جديد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة القمامة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم، والتي رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، لمعاينة الصندوق الجديد، والذي يتم تصنيعه مع إحدي الشركات الوطنية لتصنيع المعدات.

وأوضح محافظ الغربية، أنه سيتم وضع كاميرات مراقبة أعلى الصندوق لضبط ومنع أى مخالفات، مشيرا الي أن الصندوق الجديد صممه هندسيًا الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية.

وأكد المحافظ، دعم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لأى أفكار مبتكرة لحل مشكلة القمامة والمساعدة فى تحسين مستوى النظافة بالمحافظة، موضحا أن الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وجه القيادات بالوزارة بسرعة تسليم المعدات الخاصة بالقمامة والتى كان يتم صيانتها، وكذا سرعة تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.

من جانبه، ناشد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المواطنين بالتعاون والالتزام بإلقاء القمامة داخله والحفاظ عليه، موضحا أن الصندوق يعد تجربة أولي لمشروع كبير سيتم تعميمه داخل نطاق المحافظة، وجاري تطوير الصندوق بحيث يشمل عملية التحميل الميكانيكي علي مكابس القمامة.
صندوق قمامة
صندوق قمامة
صندوق قمامة
صندوق قمامة

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