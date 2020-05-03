إحالة سيدة وشقيقها للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من شقة مسنة بالقطامية





وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سيدة وشقيقها للمحاكمة، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من شقة سيدة مسنة بمنطقة القطامية.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في القضية هما "نيفين. أ"، و"ياسر. أ"، وأقرت المتهمة بترددها على شقة المبلغة لإعطائها حقنا مسكنة وقياس الضغط لها، وتصادف وجودها بمعرفة وجود مبلغ مالي بشقة السيدة المسنة، فاستعانت بشقيقها لسرقة المبلغ المالى، وقامت باصطحاب المبلغة للصيدلية بحجة عدم استطاعتها إحضار جهاز الضغط معها، وقامت بإعطاء شقيقها نسخة من مفتاح الشقة وتمكن من سرقة ٤٤ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من سيدة مسنة تفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أى كسور على الباب والنوافذ، وبإجراء التحريات تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان المبلغ المسروق.