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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وائل الإبراشي: علينا استلهام روح العبور لتجاوز كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:48 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حديث الناس الآن في مصر هو ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن  اليوم هو ذكر عبور الجيش المصري وتحقيقه انتصارًا كبيرًا على العدو، الذى كان يقول البعض عنه إنه مستحيل، مشددًا على أن الجيش المصري حطم أساطير كثيرة كان البعض يتحدث بها، متابعا: «الإرادة المصرية يمكن أن تهزم المستحيل، والاحتفال بالعاشر من رمضان لا قيمة له لو لم نأخذ منه الحكم والعبر».

وأضاف «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة المصرية التي تمكنت من العبور وتحقيق المستحيل يجب أن نتحلى بها الآن من أجل عبور محنة كورونا، معتمدين القوة والإرادة واتباع التعليمات الطبية، وليس الاستهانة والاستكانة أو الضعف الشديد تجاه حملات التوعية والنصح الطبية.

وأكد أن عبور جائحة كورونا يعتمد على وعى المواطن الذي- للأسف الشديد- ما زال به تهاون، متابعا: «مطلوب نخوف الناس.. مطلوب نوعيهم وننصحهم نعم.. لأنه مهما اتخذت الحكومة من إجراءات يظل وعي المواطن الأهم في ذلك».

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