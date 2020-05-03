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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع برنامج «كوادر الأطباء» للتعامل مع كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:42 م
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
هبه عويضه
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تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، أعمال البرنامج التدريبي الذى تم إطلاقه أمس لتعزيز كوادر عدد كبير من الأطباء من تخصصات مختلفة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية. 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، استمرار المجهودات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها، من خلال تطبيق مبدأ الجاهزية والاستعداد لكافة السيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت عازر أن البرنامج التدريبي قام بإعداده نخبة من أساتذة كلية الطب جامعة الإسكندرية في تخصصات مختلفة وتمتد الدورة التدريبية الأولي للبرنامج حتي نهاية الأسبوع الحالي.

جدير بالذكر أن البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020. 

وينقسم البرنامج التدريبي إلى جزئين يضم الجزء الأول محاضرات اون لاين، وعقب اجتياز هذا الجزء يأتي الجزء الثاني حيث سيتم التدريب في معامل المهارات بكلية الطب جامعة الإسكندرية في مجموعات مكونة من ٥ أفراد.
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر

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