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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شادية ثابت تثمن استجابة وزيرة الصحة لإنهاء استلام مبنى مركز الكبد

الأحد 03/مايو/2020 - 09:38 م
شادية ثابت
شادية ثابت
عائشة حسن
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توجهت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاستجابتها لطلبها بشأن تعجيل الانتهاء من استلام المبنى المزمع عمله مركز كبد بحميات إمبابة.

وأضافت ثابت، في بيان لها، أن وزيرة الصحة استجابت لما تقدمت به من بيان عاجل إلى البرلمان وما ذكرته بكلمتها في الجلسة العامة والذي نال استحسان كافة النواب، بشأن التعجيل من الانتهاء من استلام المبنى المزمع عمله مركز كبد بحميات إمبابة.

وكانت وزيرة الصحة قد تفقدت الموقع العام للمستشفى والأعمال الإنشائية للمبنى الجديد ليصبح المركز القومي المصري للتحكم في الأمراض المعدية "CDC"، والذي يتم تجهيزه بسعة 80 سريرًا خلال أسبوعين، وتوجيه بزيادة تلك السعة إلى 160 سريرًا خلال شهر.

وأكدت أن هذا المركز سيكون بمثابة نقطة بحث علمي كبير في مجال الوبائيات والأمراض المعدية، الذي سيضم معامل بحثية وخبراء، وسيساهم في تقديم كافة خدمات الرعاية الطبية للمواطنين.

يذكر أن الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، طالبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بتعجيل من الانتهاء من استلام المبنى المزمع عمله مركز كبد بحميات إمبابة.

وأوضحت ثابت، أن هذا المبنى على مساحة ألفين متر وتسع طوابق والأجدر فى الوقت الحالي، أن يصبح مركز لأمراض المتوطنة والأمراض المعدية (cdc) كما في أمريكا والصين ويتم استغلاله كمكان للعزل تحسبا لزيادة الحالات.

وأكدت أنه يأتي خاصة مع الانتهاء من علاج فيروس "C" وبالتالي سوف تقل حالات الإصابة بالكبد والاحتياج الأهم في الظروف الحالية لمثل هذا المركز، هو تحويله كمركز للأمراض المتوطنة والأمراض المعدية.

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