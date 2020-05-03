أحمد فهمى يتبرع بـ100 ألف جنيه لـ«رسالة» فى «إغلب السقا»

تبرع الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما، بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح جمعية "رسالة"، بعد فوزه في حلقة الليلة من برنامج «إغلب السقا» مع الفنان أحمد السقا، المذاع عبر فضائية «mbc مصر».ويعد فوز أحمد فهمي هو الثاني على السقا منذ بداية البرنامج لهذا الموسم، بعد الفنانة التونسية درة، التي حققت الفوز الأول.كما شهدت الحلقة فوز إحدى المتسابقات بمبلغ 100 ألف جنيه بعد إجابتها عن سؤال البرنامج في فقرة الأسئلة.وتم رصد ميزاينة للبرنامج مقدرة بـ6 ملايين جنيه، 3 منها للمسابقات، و3 أخرى لتبرع النجوم المشاركين في البرنامج.