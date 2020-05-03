نشرة أسعار الأسماك فى ثانى أسابيع رمضان

شهدت أسعار الأسماك، اليوم، ٣ مايو ٢٠٢٠، حالة من الاستقرار في الأسواق في التعاملات المسائية، وفق حلول الأسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك.وتشهد الأسواق حالة من الركود في بيع الأسماك نظرا لإقبال المواطنين في أيام الصيام على اللحوم والدواجن بشكل أكبر من الأسماك.وقال أحمد جعفر، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الأسماك بالأسواق.وأضاف جعفر، أن هناك وفرة من المعروض في الأسواق من الأسماك بكامل منتجاتها.وأضاف جعفر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الأسماك شهدت انخفاضا طفيفا منذ بداية شهر رمضان، بسبب قلة الطلب وارتفاع المعروض من الأسماك.وسجلت أسعار الأسماك كالتالي:وسجل سعر كيلو القشر بياض بين 60 و70 جنيها.وسجل سعر البياض الأملس بين 60 و70 جنيها.وسجل سعر البياض الأملس "خليجى " بين 25 و35 جنيهًا.وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 و20 جنيهًا.واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 و220 جنيهًا.وسجلت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و68 جنيهًا.وسجل سعر المكرونة الخليجى بين 40 و50 جنيهًا.وسجل سعر المكرونة المجمدة بين 25 و35 جنيهًا.وسجلت سعر موسى بين 60 و70 جنيهًا للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110 و160 جنيهًا.وسجل سعر السمك الحدادى 10 جنيهات.وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيهًا.وسجل سعر سمك المرجان بين 30 و40 جنيهًا، والمرجان المجمد بين 25 و35 جنيها.وتراوح سعر البربون المجمد بين 30 و40 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدنيس 100 جنيه للكيلو.واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90 و470 جنيها.كما استقر سعر البورى بين 40 و56 جنيها للكيلو.وسجل سعر المازليا بين 25 و35 جنيهًا، وسمك الشعور بين 25 و35 جنيهًا.وسجل سعر الوقار 65 – 85 جنيهًا، وسمك القاروص 65 – 85 جنيهًا.